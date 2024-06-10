Молдова – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

У вівторок, 11 червня, збірна України зіграє з національною командою Молдови в заключному контрольному матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Для команди Сергія Реброва це буде третій поєдинок рамках підготовки до континентальної першості. У першому спарингу українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна.