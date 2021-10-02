"Моряки" идут на дно: "Колос" продлил ужасную серию "Черноморца" в УПЛ

"Моряки" идут на дно: "Колос" продлил ужасную серию "Черноморца" в УПЛ

Ковалевский клуб одержал долгожданную домашнюю победу.

"Колос" обыграл "Черноморец" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился победой хозяев со счетом 2:1.

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"Колос" вышел вперед на 15-й минуте встречи. Владимир Лысенко красиво забил боковыми ножницами. На 29-й минуте "моряки" отыгрались - Евгений Смирный удачно подставил ногу под прострел Романа Вантуха.

Победный гол клуб из Ковалевки забил во втором тайме. На 59-й минуте Ренан замкнул подачу Ники Сичинава.

"Колос" победил дома впервые с 30 июля, когда был обыгран "Металлист 1925". Команда из Ковалевки с 11 очками вышла на 9-е место в УПЛ.

"Черноморец" продолжил свою длительную безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 6 матчей УПЛ. Последний раз одесситы побеждали 16 августа "Мариуполь". С 6 баллами "моряки" занимают 14-ю строчку турнирной таблицы.

В поединках 11-го тура Чемпионата Украины, которые состоятся после паузы на игры национальных сборных, "Колос" 16 октября на выезде сыграет с "Днепром-1", а "Черноморец" 18 октября в Одессе примет "Верес".

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