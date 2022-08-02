Мужская сборная Украины одержала вторую победу на Евробаскете U-18

Мужская сборная Украины (U-18) по баскетболу победила Ирландию в своем третьем матче на чемпионате Европы в Дивизионе В.

Во вторник, 2 августа, мужская сборная Украины по баскетболу провела очередной матч группового раунда чемпионата Европы U-18.

Команда Валерия Плеханова со счётом 102:65 разгромила сборную Ирландии.

"Сине-желтые" продемонстрировали отличный процент реализации трехочковых атак, забросив 12 из 23 дальних, доминировали под щитами и в целом имели солидное преимущество над соперником по всем ключевым статистическим показателям.

Для соперника провальной была последняя четверть, где ирландцы набрали всего 7 очков.

Чемпионат Европы U-18. Мужчины, Дивизион В

Украина — Ирландия 102:65 (24:21,18:19, 24:18, 36:7)

Следующий матч сборная Украины проведет в среду, 3 августа, против Исландии. Начало поединка в 12.30 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины U-20 бесславно завершила выступления на Евробаскете. Подопечные Виталия Степановского заняли последнее место на турнире.

Читайте также:

Титулованная европейская сборная по баскетболу запретила своим игрокам выступать в РФ и Белоруссии

Умер самый титулованный игрок в истории НБА

Баскетболист сборной Украины вернулся в чемпионат Испании