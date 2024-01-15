Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА

В понедельник, 15 января, в Лондоне проходит церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой приз лучшему вратарю 2023 года получил голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон.

В борьбе за награду 30-летний бразилец обошел марокканца Яссина Буну ("Севилья") и бельгийца Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид).

В прошлом сезоне Эдерсон выиграл требл с "Манчестер Сити" – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Добавим, что лучшей голкиперкой 2023 года стала англичанка Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед").

Отметим, что победители в номинациях The Best FIFA Football Awards определяются по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лучшим вратарем 2022 года стал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером – наставник "альбиселесте" Лионель Скалони.

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