Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

В понедельник, 15 января, в Лондоне проходит церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой приз лучшему тренеру 2023 года получил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

В прошлом сезоне 52-летний испанский специалист оформил требл с "Манчестер Сити" – выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В борьбе за награду Гвардиола опередил Лучано Спаллетти (чемпион Италии с "Наполи") и Симоне Индзаги (финалист Лиги чемпионов с "Интером").

Добавим, что лучшим тренером 2023 года в женском футболе стала Сарина Вигман – главный тренер сборной Англии.

Отметим, что победители в номинациях The Best FIFA Football Awards определяются по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лучшим вратарем 2022 года стал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером – наставник "альбиселесте" Лионель Скалони.

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