Не простили разгром от "горняков": РБ "Лейпциг" уволил главного тренера

Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско уволен со своей должности из-за разгромного поражения команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

РБ "Лейпциг" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Доменико Тедеско. Это произошло после сенсационного поражения донецкому "Шахтеру" в первом туре группы Лиги чемпионов (1:4).

Об этом сообщается на официальном сайте "быков".

"После невысоких результатов на старте сезона в Бундеслиге с пятью очками в пяти матчах, а особенно после результатов с "Айнтрахтом" и дома против "Шахтера", нам не хватало уверенности в немедленных изменениях, которые могли бы произойти при таком руководстве", – сказал СЕО "Лейпцига" Оливер Минцлафф.

Также уволены его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Сам Тедеско был очень разочарованным результатом матча против "Шахтера".

"Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила игра, было просто безумием. Оно многое отразило, что произошло за прошедшие недели. Игроки были готовы к этому, и было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они бежали вперед".

Мы блестяще начали второй тайм и сравняли счет. Но тут произошел второй удар донецкого "Шахтера" в створ ворот. Трудно. Мы просто очень легко теряли мяч и были вынуждены сталкиваться с большим количеством контратак. Поэтому мы стали менее смелыми и не столь сильно атаковали", — цитирует экстренера пресс -служба команды.

В должности главного тренера 36-летний Тедеско провел всего десять месяцев. Он возглавил команду в декабре 2022 года, когда команда шла 11 в чемпионате, однако смог существенно улучшить с ней результаты во второй части сезона.

Следующий матч в Бундеслиге РБ "Лейпциг" проведет против дортмундской "Боруссии" Д 10 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов команда сыграет на выезде с "Реалом" 14 сентября.

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