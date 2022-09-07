Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном ограничении въезда россиян

Решения о существенном ограничении въезда россиян будут приниматься национальными правительствами стран Балтии и вступят в силу одновременно.

Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном существенном ограничении пересечения границы гражданам РФ, имеющим шенгенские визы ЕС. Однако будут некоторые исключения.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", — сообщил он.

Напомним, Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ. Теперь его должен утвердить Европейский совет.

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