Не только Неймар: сборная Бразилии потеряла еще одного игрока

В матче 1-го тура чемпионата мира-2022 против Сербии сборная Бразилии потеряла не только лидера команды Неймара, но и защитника Данило.

Врач национальной команды Родриго Ласмар рассказал о состоянии травмированных игроков.

"Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связи левого голеностопа. Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и иметь информацию основе лучшие решения", – цитирует Ласмара Globo.

Он сообщил, что Неймар и Данило пропустят следующий матч Мундиаля.

"Мы уже можем сказать, что оба игрока не будут участвовать в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире", – сказал он.

Матч Бразилия – Сербия завершился победой бразильцев со счётом 2:0.

В следующем туре сборная Бразилии 28 ноября встретится с командой Швейцарии, а Сербия будет противостоять Камеруну.

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