Как пожарить картофель в считанные минуты: полезный лайфхак

В условиях отключения электроэнергии, когда периоды подключения света становятся все короче и нужно все успеть, способы быстрого приготовления пищи становятся все более актуальными.

Простой лайфгак поможет быстро зажарить картофель до вкусной корочки.

Приготовить гарнир из жареного картофеля очень просто – достаточно почистить овощ, нарезать его частями, ломтиками (по вашему предпочтению), выложить на сковороду с маслом, салом, опять же на чем вы предпочитаете, и зажарить до золотистого цвета.

Обычно, чтобы приготовить таким образом картофель, нужно 10-15 минут.

А если времени мало и вот-вот должны отключить свет. Можно обычно включить на максимум плиту, но тогда есть риск, что картофель подгорит. Поэтому лучше пользоваться маленьким секретом.

Этим способом пользуются работники заведений питания, которым нужно обеспечить быстрое приготовление пищи. Вот в чем он заключается. Перед тем, как выложить порезанный картофель на раскаленную сковородку, его нужно положить в емкость с горячей водой, всего лишь на 3-5 минут.

И после этого можно спокойно жарить дальше. Через несколько минут появится обычная корочка, а середина не будет сырой.

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