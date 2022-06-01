Как хранить мясо без холодильника: проверенные советы

Как хранить мясо когда нет холодильника

Если нет холодильника, проблемы с электричеством, в поездке, существует большое количество вариантов хранения мяса. Но все эти варианты рассчитаны на маленький срок. О способах хранения мяса без холодильника рассказываем в материале ТСН.ua

Рассказываем, как сохранить свежесть мяса в течение 2-3 дней без холодильника.

Если у вас есть лед, он поможет сохранить мясо до 3-х суток. В чистую тару положите мясо со льдом, плотно закройте и обмотайте тканью и пленкой. По возможности, по мере того, как лед будет таять, добавляйте его каждые 3-4 часа.

Мясо в термопакете или термосумке желательно класть в замороженном виде. Термопакет способен поддерживать низкую температуру до 15 часов, термосумка увеличивает срок хранения практически вдвое.

Обмажьте мясо свиным жиром, смальцем. Жир образует пленку, блокирующую проникновение бактерий. После этого заверните мясо в бумагу или ткань и поместите по возможности в темное прохладное место. Мясо таким способом может храниться 96 часов.

Для хранения мясо можно проварить. Мясо залить водой, добавить 5-6 столовых ложек пищевой соли, довести до кипения и проварить 3-4 минуты. После того как оно остынет, хранить в плотно закрытой таре, в темном, прохладном месте. Срок хранения проваренного мяса не больше 48 часов. Подобным образом мясо обжарить.

Обработать уксусом. Перед этим мясо промыть чистой водой и дать стечь. Затем смочить в 9% уксусе, обмотать хлопчатобумажной тканью и поместите в плотно закрывающуюся емкость. Хранить в холодном темном месте. Обязательно каждые 7-8 часов повторять процедуру, предварительно выливая скопившуюся жидкость.

Промойте мясо водой и залейте холодным молоком, закройте плотно крышкой и поместите в темное прохладное место. Максимальный срок хранения при такой обработке не превышает 48 часов.

Чистым или размешанным с водой медом обработать мясо. Уложите его в посуду и плотно закройте крышкой, храните в прохладном, закрытом от солнечных лучей месте.

Для хранения мяса на кратковременный срок подойдут и разнообразная зелень, растения.

Мясо промыть и дать стечь воде. Хорошо натереть солью и обмотать листьями крапивы и хрена. Хорошо подойдут для этих листьев щавеля. Закрепить зелень нитью, чтобы лучше держалась. Каждые 6-7 часов меняйте листья на свежие. При соблюдении условий продукт будет храниться около 48 часов. Сохранить полезные свойства поможет черемуха . Обработайте мясо соляным раствором и обмотайте листьями черемши. Все эти растения обладают антибактериальным эффектом и могут сохранить продукт до двух суток, если не забывать заменять листья.

Хорошо подойдут для этих листьев Закрепить зелень нитью, чтобы лучше держалась. Каждые 6-7 часов меняйте листья на свежие. При соблюдении условий продукт будет храниться около 48 часов. Сохранить полезные свойства поможет . Обработайте мясо соляным раствором и обмотайте листьями черемши. Все эти растения обладают антибактериальным эффектом и могут сохранить продукт до двух суток, если не забывать заменять листья. Для говядины и крольчатины хорошо подойдут лимон и капуста. Кухонным молотком отбейте свежие листья капусты и обмотайте ими мясо. Затем порежьте лимон дольками и приложите следующим слоем. Так можно чередовать и сделать несколько слоев. Чем больше капусты и лимона вы приложите, тем дольше сохранится продукт.

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