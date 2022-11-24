Помог фантастический гол: Бразилия одержала победу над Сербией на старте ЧМ-2022 (видео)

"Селесао" во втором тайме дожали балканцев в своем дебютном матче на Мундиале в Катаре.

Сборная Бразилии обыграла Сербию в матче 1-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Лусаил Айконик" закончился со счетом 2:0 .

Все самые интересные события в этой встрече развернулись после перерыва. На 60-й минуте бразильцев вперед мог выводить Алекс Сандро, но его удар принял на себя штанга.

А уже через две минуты команда Тите повела в счете. Выстрел Винисиуса Жуниора потянул сербский голкипер, но на добивании оказался Ришарлисон.

На 73-й минуте южноамериканцы удвоили свое преимущество – Ришарлисон оформил дубль, сделав это действительно по-бразильски. После прострела Винисиуса нападающий английского "Тоттенхэма" обработал мяч и шикарно пробил ножницами в дальний угол.

На этом "желто-зеленые" не остановились и активно пытались забить в третий раз. На 81-й минуте Каземиро ударом с подступов к штрафной зарядил в перекладину.

До финального свистка Сербия хотя бы сократить отставание не сумела. Главный фаворит Мундиаля в Катаре с победы начал свой путь на турнире.

Обзор матча

В другом матче первого тура квартета G Швейцария минимально победила Камерун – 1:0 .

. Во втором туре 28 ноября Бразилия померяется силами со Швейцарией, а Камерун сыграет с Сербией. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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