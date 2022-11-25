Не лише Неймар: збірна Бразилії втратила ще одного гравця

У матчі 1-го туру чемпіонату світу-2022 проти Сербії збірна Бразилії втратила не лише лідера команди Неймара, а і захисника Даніло.

Лікар національної команди Родріго Ласмар розповів про стан травмованих гравців.

"Тести показали травму бічної зв'язки правого гомілкостопа Неймара та невелику кісткову пухлину. У Даніло пошкодження медіальної зв'язки лівого гомілкостопа. Футболісти продовжують лікування. Дуже важливо зберігати спокій, бути умиротвореними. Оцінка буде проводитися щодня, щоб мати інформацію та приймати на її основі найкращі рішення", – цитує Ласмара Globo.

Він повідомив, що Неймар та Даніло пропустять наступний матч Мундіалю.

"Ми вже можемо сказати, що обидва гравці не братимуть участі у наступному матчі, але вони лікуватимуться, і наша мета – постаратися зробити так, щоб вони відновилися на цьому турнірі", – сказав він.

Матч Бразилія – Сербія завершився перемогою бразильців з рахунком 2:0.

В наступному турі збірна Бразилії 28 листопада зустрінеться з командою Швейцарії, а Сербія протистоятиме Камеруну.

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