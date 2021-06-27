Нидерланды - Чехия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

В воскресенье, 27 июня, раунд плей-офф финальной части Чемпионата Европы-2020 продолжится еще двумя матчами 1/8 финала. Игровой день откроет противостояние Нидерландов и Чехии.

Поединок состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Чехия.

Победитель матча Нидерланды - Чехия сыграет в 1/4 финала с Данией, которая на старте плей-офф разгромила Уэльс (4:0). Этот матч состоится 3 июля в Баку.

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Нидерланды вышли в 1/8 финала с первого места в группе С, обыграв Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0).

Чехия завоевала путевку в плей-офф, заняв третье место в квартете D. В своей группе чехи победили Шотландию (2:0), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и уступили Англии (0:1).

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