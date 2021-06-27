Нідерланди - Чехія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

У неділю, 27 червня , раунд плейоф фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 продовжиться ще двома матчами 1/8 фіналу. Ігровий день відкриє протистояння Нідерландів та Чехії.

Поєдинок відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди - Чехія.

Переможець матчу Нідерланди - Чехія зіграє в 1/4 фіналу з Данією, яка на старті плейоф розгромила Уельс (4:0). Цей матч відбудеться 3 липня в Баку.

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Нідерланди вийшли в 1/8 фіналу з першого місця в групі С, обігравши Україну (3:2), Австрію (2:0) і Північну Македонію (3:0).

Чехія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті D. У своїй групі чехи перемогли Шотландію (2:0), зіграли внічию з Хорватією (1:1) і поступилися Англії (0:1).

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