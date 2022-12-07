Официально: Флик не оставит сборную Германии после провала на ЧМ-2022

Кормчий будет готовить команду к чемпионату Европы 2024 года.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик после провала команды на чемпионате мира-2022 официально останется на своем посту. Специалист будет тренировать сборную как минимум к Евро-2024:

Об этом сообщает Sport1.

"Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре", – сказал Флик.

Напомним, что сборная Германии не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира-2022, хотя и победила Коста-Рику в заключительном матче группового этапа (2:4).

Флик возглавил сборную Германии после Евро-2020, подписав контракт до 2024 года.

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