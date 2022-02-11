Официально: Коноплянка сменил "Шахтер" на польский клуб

Украинец продолжит карьеру в "Краковии".

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перебрался из донецкого "Шахтера" в "Краковию".

Об этом сообщается на официальном сайте польского клуба.

Отмечается, что 32-летний футболист перешел в "Краковию" на правах свободного агента.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22 и содержит опцию продления. В "Краковии" украинец будет играть под 80-м номером.

Коноплянка перешел в "Шахтер" в начале сентября 2019-го из немецкого "Шальке" за 1,8 млн евро. Роберто Де Дзерби зимой не взял его на сбор в Турцию, после чего украинец начал поиски нового клуба.

В этом сезоне Коноплянка провел всего два матча за "Шахтер". В последний раз он выходил на поле 17 августа.

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