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Офіційно: Коноплянка змінив "Шахтар" на польський клуб

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Офіційно: Коноплянка змінив "Шахтар" на польський клуб

ФК Краковія

Українець продовжить кар'єру у "Краковії".

Український півзахисник Євген Коноплянка перебрався із донецького "Шахтаря" до "Краковії".

Про це повідомляється на офіційному сайті польського клубу.

Зазначається, що 32-річний футболіст перейшов до "Краковії" на правах вільного агента.

Угода розрахована до кінця сезону 2021/22 та містить опцію продовження. У "Краковії" українець гратиме під 80-м номером.

  • Коноплянка перейшов до "Шахтаря" на початку вересня 2019-го з німецького "Шальке" за 1,8 млн євро. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори до Туреччини, після чого українець розпочав пошуки нового клубу.
  • Цього сезону Коноплянка провів лише два матчі за "Шахтар". Востаннє він виходив на поле 17 серпня.

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