Офіційно: Коноплянка змінив "Шахтар" на польський клуб

Українець продовжить кар'єру у "Краковії".

Український півзахисник Євген Коноплянка перебрався із донецького "Шахтаря" до "Краковії".

Про це повідомляється на офіційному сайті польського клубу.

Зазначається, що 32-річний футболіст перейшов до "Краковії" на правах вільного агента.

Угода розрахована до кінця сезону 2021/22 та містить опцію продовження. У "Краковії" українець гратиме під 80-м номером.

Коноплянка перейшов до "Шахтаря" на початку вересня 2019-го з німецького "Шальке" за 1,8 млн євро. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори до Туреччини, після чого українець розпочав пошуки нового клубу.

Цього сезону Коноплянка провів лише два матчі за "Шахтар". Востаннє він виходив на поле 17 серпня.

Читайте також:

Допоміг виграти, але отримав безглузду червону: Ярмоленко провів неоднозначний матч за "Вест Гем" U-23

Узяв номер батька: 11-річний син Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"

Буде боротися за місце з другим найдорожчим футболістом світу: Левандовскі визначився з майбутнім клубом