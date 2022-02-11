Офіційно: Коноплянка змінив "Шахтар" на польський клуб

Українець продовжить кар'єру у "Краковії".
Український півзахисник Євген Коноплянка перебрався із донецького "Шахтаря" до "Краковії".
Про це повідомляється на офіційному сайті польського клубу.
Зазначається, що 32-річний футболіст перейшов до "Краковії" на правах вільного агента.
Угода розрахована до кінця сезону 2021/22 та містить опцію продовження. У "Краковії" українець гратиме під 80-м номером.
- Коноплянка перейшов до "Шахтаря" на початку вересня 2019-го з німецького "Шальке" за 1,8 млн євро. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори до Туреччини, після чого українець розпочав пошуки нового клубу.
- Цього сезону Коноплянка провів лише два матчі за "Шахтар". Востаннє він виходив на поле 17 серпня.
Читайте також:
Допоміг виграти, але отримав безглузду червону: Ярмоленко провів неоднозначний матч за "Вест Гем" U-23
Узяв номер батька: 11-річний син Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"
Буде боротися за місце з другим найдорожчим футболістом світу: Левандовскі визначився з майбутнім клубом