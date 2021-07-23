Олимпиада-2020 в Токио официально открыта: как это было

Олимпиада-2020 в Токио официально открыта: как это было

Соревнования продлятся до 8 августа.

В пятницу, 23 июля, в Токио состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.

Мероприятие прошло при пустых трибунах. Церемонию посетило всего около тысячи официальных лиц.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Уже в субботу, 24 июля, спортсмены разыграют первые комплекты наград.

Отметим, что первые соревнования уже начались за два дня до официального старта Олимпиады.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже стартовала на соревнованиях. Для "сине-желтых" ОИ-2020 официально открыли лучники.

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