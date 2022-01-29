Олимпиада-2022: перспективы Украины в медальном зачете

Букмекеры оценили шансы "сине-желтых" в Пекине.

Меньше чем через неделю, 4 февраля, в китайской столице Пекине начнутся Олимпийские игры-2022.

Это крупнейшие в мире соревнования по зимним видам спорта, которые проводятся раз в четыре года. В них примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Всего на Играх-2022 в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Букмекеры полагают, что сборная Украины останется без медалей в Пекине.

Коэффициент на отсутствие медалей у украинских спортсменов составляет 1,70 (58%). Также аналитики просчитали и вероятность того, что "сине-желтые" примут по меньшей мере одну медаль — коэффициент 2,08 (около 48%).

Основные надежды на медали у Украины во фристайле и биатлоне. На Играх-2018 именно ставшая для сборной единственной золотая медаль во фристайле Александра Абраменко позволила занять 21-е место в медальном зачете.

По прогнозам букмекеров первое место в зачете по количеству медалей займет команда Норвегии (1.15).

Вторую и третью строчки прогнозируют Нидерландам и Германии — 8.00.

Ожидается, что в топ-5 войдут олимпийские сборные Канады (10:00) и США (11:5). В первую пятерку зачета может попасть еще ОКР, если им удастся обойти США.

На победу других стран дают коэффициенты с 50:00. Норвежцы считаются абсолютными фаворитами, ведь четыре года назад в Пхенчхане собрали больше всего наград – 39 комплектов (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых медалей).

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