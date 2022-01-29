Олімпіада-2022: перспективи України у медальному заліку

Букмекери оцінили шанси "синь-жовтих" у Пекіні.

Менше ніж за тиждень, 4 лютого, в китайській столиці Пекіні розпочнуться Олімпійські ігри-2022.

Це найбільші у світі змагання із зимових видів спорту, які проводяться раз на чотири роки. У них візьмуть участь понад 4 тисячі атлетів із 95 країн. Загалом на Іграх-2022 у Пекіні розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Букмекери вважають, що збірна України залишиться без медалей у Пекіні.

Коефіцієнт на відсутність медалей в українських спортсменів становить 1,70 (58%). Також аналітики прорахували і ймовірність того, що "синьо-жовті" візьмуть щонайменше одну медаль — коефіцієнт 2,08 (близько 48%).

Основні надії на медалі в України у фрістайлі та біатлоні. На Іграх-2018 саме золота медаль у фрістайлі Олександра Абраменка, яка стала для збірної єдиною, дозволила посісти 21-е місце у медальному заліку.

За прогнозами букмекерів, перше місце у заліку за кількістю медалей займе команда Норвегії (1.15).

Другий і третій рядки прогнозують Нідерландам та Німеччині — 8.00.

Очікується, що до топ-5 увійдуть олімпійські збірні Канади (10.00) та США (11.5). У першу п'ятірку заліку може потрапити ще ОКР, якщо їм вдасться обійти США.

На перемогу інших країн дають коефіцієнти від 50:00. Норвежці вважаються абсолютними фаворитами, адже чотири роки тому у Пхенчхані зібрали найбільше нагород – 39 комплектів (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових медалей).

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