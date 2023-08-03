Определился первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги конференций

Стало известно, с кем киевское "Динамо" встретится в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Соперником киевлян станет греческий клуб "Арис" Салоники.

В рамках 2-го раунда отбора Лиги конференций "Арис" прошел армянский клуб "Арарат-Армения".

Первый матч завершился вничью 1:1, а в ответном поединке греки минимально одолели своего оппонента – 1:0. Победный мяч на 80-й минуте забил бразильский защитник Фабиано.

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 10 августа, а ответные поединки – 17 августа.

Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие попрощаются с еврокубками.

Напомним, полтавская "Ворскла" уступила грузинской "Диле" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций и вылетела из еврокубков.

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