Определился соперник сборной Украины U-20 в 1/8 финала ЧМ-2025

Сборная Украины U-20 по футболу / © Associated Press

Сборная Украины узнала своего соперника в 1/8 финала чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

За выход в четвертьфинал планетарного первенства "сине-желтые" сразятся с Испанией.

Матч Украина – Испания состоится во вторник, 7 октября, начало – в 23:00 по киевскому времени.

На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко (7 очков) заняли первое место в квартете B, где победили Южную Корею и Парагвай, а также сыграли вничью с Панамой.

Испанцы (4 очка) финишировали на третьей строчке группы С, уступив Марокко, сыграв вничью с Мексикой и победив Бразилию.

Победитель матча Украина – Испания в четвертьфинале сыграет с триумфатором пары Колумбия – ЮАР.

Согласно регламенту, в 1/8 финала вышли по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые заняли третьи места.

ЧМ-2025 (U-20): все пары 1/8 финала

7 октября, 22:30. Украина – Испания

8 октября, 2:00. Чили – Мексика

8 октября, 22:30. Аргентина – Нигерия

8 октября, 22:30. Колумбия – ЮАР

9 октября, 2:00. Парагвай – Норвегия

9 октября, 2:00. Япония – Франция

9 октября, 22:30. США – Италия

10 октября, 02:00. Марокко – Южная Корея

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.