Визначився суперник збірної України U-20 в 1/8 фіналу ЧC-2025

Збірна України U-20 з футболу / © Associated Press

Реклама

Збірна України дізналася свого суперника в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

За вихід до чвертьфіналу планетарної першості "синьо-жовті" позмагаються з Іспанією.

Матч Україна – Іспанія відбудеться у вівторок, 7 жовтня, початок – о 23:00 за київським часом.

Реклама

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка (7 очок) посіли перше місце у квартеті B, де перемогли Південну Корею та Парагвай, а також зіграли внічию з Панамою.

Іспанці (4 очки) фінішували на третій сходинці групи С, поступившись Марокко, зігравши внічию з Мексикою та перемігши Бразилію.

Переможець матчу Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором пари Колумбія – ПАР.

Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу вийшли по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посіли треті місця.

Реклама

ЧС-2025 (U-20): усі пари 1/8 фіналу

7 жовтня, 22:30. Україна – Іспанія

8 жовтня, 02:00. Чилі – Мексика

8 жовтня, 22:30. Аргентина – Нігерія

8 жовтня, 22:30. Колумбія – ПАР

Реклама

9 жовтня, 02:00. Парагвай – Норвегія

9 жовтня, 02:00. Японія – Франція

9 жовтня, 22:30. США – Італія

10 жовтня, 02:00. Марокко – Південна Корея

Реклама

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.