Визначився суперник збірної України U-20 в 1/8 фіналу ЧC-2025
Підопічні Дмитра Михайленка поборються за вихід до чвертьфіналу з Іспанією.
Збірна України дізналася свого суперника в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.
За вихід до чвертьфіналу планетарної першості "синьо-жовті" позмагаються з Іспанією.
Матч Україна – Іспанія відбудеться у вівторок, 7 жовтня, початок – о 23:00 за київським часом.
На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка (7 очок) посіли перше місце у квартеті B, де перемогли Південну Корею та Парагвай, а також зіграли внічию з Панамою.
Іспанці (4 очки) фінішували на третій сходинці групи С, поступившись Марокко, зігравши внічию з Мексикою та перемігши Бразилію.
Переможець матчу Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором пари Колумбія – ПАР.
Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу вийшли по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посіли треті місця.
ЧС-2025 (U-20): усі пари 1/8 фіналу
7 жовтня, 22:30. Україна – Іспанія
8 жовтня, 02:00. Чилі – Мексика
8 жовтня, 22:30. Аргентина – Нігерія
8 жовтня, 22:30. Колумбія – ПАР
9 жовтня, 02:00. Парагвай – Норвегія
9 жовтня, 02:00. Японія – Франція
9 жовтня, 22:30. США – Італія
10 жовтня, 02:00. Марокко – Південна Корея
Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.
"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.