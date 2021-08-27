"Отдал свое сердце и душу": Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом" (видео)

Звездный футболист провел в итальянском клубе три года.

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, о возвращении которого сегодня объявил "Манчестер Юнайтед", трогательно попрощался с туринским "Ювентусом".

36-летний нападающий опубликовал в Instagram ролик, посвященный своему пребыванию в стане "старой синьоры".

"Сегодня я ухожу из замечательного клуба, самого большого в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу ради "Ювентуса" и всегда буду любить Турин до последних дней.

Фанаты "старой синьоры" всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире.

В конечном итоге, мы все можем оглянуться назад и понять, что мы достигли великих целей - не всего, чего хотели, но тем не менее, мы вместе написали довольно красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы - часть моей истории, а я - чувствую это, часть вашей. Италия, "Ювентус", Турин, фанаты "старой синьоры", вы всегда будете в моем сердце", - прокомментировал пост португалец.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". За него туринский клуб заплатил 117 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Роналду провел в Серии А 33 матча и отметился 29 голами, став лучшим бомбардиром турнира.

В составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану провел 292 матча и забил 118 мячей.

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