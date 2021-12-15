Тотальное унижение: "Манчестер Сити" с Зинченко поиздевался над соперником в АПЛ (видео)

Тотальное унижение: "Манчестер Сити" с Зинченко поиздевался над соперником в АПЛ (видео)

Украинец провел на поле все 90 минут.

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги разбил дома "Лидс" со счетом 7:0 .

Фактически, все в этой дуэли стало понятно после первых 45 минут, когда подопечные Хосепа Гвардиолы трижды расписались в сетке ворот оппонента – забитыми голами отличились Фил Фоден ( 8 минута ), Джек Гриллиш ( 13 ) и Кевин Де Брейне ( 32 ).

Забегая вперед отметим, что Зинченко провел в этой игре все 90 минут. За свои действия Саша получил от аналитиков WhoScored 7,8 балла. Выше его были оценены Джон Стоунз, Гриллиш, Де Брейне, Рияд Марез и Фоден.

Во втором тайме избиение гостей продолжилось. На 49-й минуте преимущество в четыре гола сделал Марез. После взятия ворот от алжирца игроки манчестерского коллектива еще трижды огорчили бедного вратаря "Лидса". За хозяев еще отличились Натан Аке ( 74 ), Стоунз ( 78 ) и Де Брейне ( 62 ), оформивший дубль.

Вашему вниманию обзор этой встречи.

Таким образом, разгромив "Лидс", команда Гвардиолы набрала 41 балл и продолжила возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Минимум тур "Манчестер Сити" точно будет лидером, ведь даже в случае победы его не сможет догнать второй "Ливерпуль", у которого 36 очков. Что касается "Лидса", то они остались с 16 пунктами на 16 строчке.