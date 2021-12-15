Мальта первой из стран ЕС разрешила выращивать марихуану для личного использования

Торговля коноплей остается вне закона.

Не только для здоровья, но и для удовольствия. Мальта первой из европейских стран разрешила использовать марихуану для личного использования.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.

Отмечается, что выращивать это растение в ограниченном количестве позволили как гражданам, так и некоммерческим организациям. В то же время, торговля коноплей остается вне закона, курить каннабис на улицах Мальты — запрещено, а за курение в присутствии детей будут наказывать штрафами до полутысячи евро.

Мальтийские власти легализовали марихуану, чтобы решить проблему ее оборота на черном рынке. Подобные законы сейчас рассматриваются в Люксембурге и готовит новое правительство Германии.

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