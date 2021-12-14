Инсульт угрожает молодым: пять главных причин недуга и как их избежать

Элементарный контроль давления уменьшает риск инсультов в разы.

Высокое давление, курение, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и высокий холестерин – эти факторы провоцируют 80% инсультов на планете в любом возрасте. Однако все чаще эта болезнь поражает молодых украинцев. Инсульт у 35-летних пациентов, ранее бывший редким случаем в медицине, сейчас стал обыденностью.

О том, почему так происходит, говорится в сюжете ТСН.19:30.

У 35-летней Весты разорвался сосуд, когда он занимался йогой. Она как раз выполняла упражнение вниз головой. Произошло кровоизлияние под оболочки мозга.

Как говорит ее врач, порок сосуда был врожденным. Но на первые симптомы инсульта она не обратила должного внимания – во время физической нагрузки у нее происходили колебания давления, а когда менялась погода – безумно болела голова.

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То, что подавляющее большинство молодых украинцев не ходит на профилактические медосмотры, а также ведут нездоровый образ жизни, становится причиной того, что инсульт "помолодел".

Как говорят медики, элементарный контроль давления уменьшает риск инсультов в разы. Ведь если кровь течет под чрезмерным давлением, и это происходит регулярно, то долго сосуд просто не выдерживает и рвется.

Юрий Фломин, который 25 лет лечит больных с инсультами, говорит, что существует всего 5 основных факторов, из-за которых случается 80% всех инсультов у людей любого возраста. Это:

высокое давление;

курение;

нездоровое питание;

малоподвижный образ жизни;

Высокий холестерин.

На все факторы риска инсультов можно повлиять. Уже после 30 лет требуется контроль давления, общий анализ крови раз в год, измерение холестерина, кардиограмма, до 300 минут умеренной кардионагрузки в неделю, больше свежих овощей и фруктов на тарелке.

Молодые люди часто работают в офисе и в среднем сидят 10 часов в сутки — сначала на рабочем месте, а затем — дома перед компьютером или монитором. Такой образ жизни наносит вред не меньше, чем курение.

Украинцы к тому же неправильно питаются – мало употребляют овощи и фрукты, переедают красного мяса и рафинированной пищи.

...Иван из села на Буковине когда-то смеялся над здоровым образом жизни. Он никогда не обращался к врачам и даже примерно не знал своего давления.

Недавно он перенес операцию и приехал к врачу на контроль. Говорит, что хочет сбросить минимум 25 кг. Следит за давлением и питанием.

У него есть стимул – он папа четырех детей. Младшей Соломие — всего полтора года. Говорит, что, когда побывал на грани, начал заботиться о здоровье.

Почему у молодых украинцев все чаще происходит инсульт | Новости Украины

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