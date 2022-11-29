Польша – Аргентина: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Победитель противостояния сможет занять первое место в группе С.

В среду, 30 ноября, в матче 3-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу сборная Польши сыграет с национальной командой Аргентины.

Поединок состоится на стадионе 974 в Дохе. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

В первых двух турах поляки заработали 4 очка: расписали безголевую ничью с Мексикой (0:0) и победили Саудовскую Аравию (0:2).

Аргентинцы перед заключительным туром имеют в своем активе 3 балла. На старте турнира они сенсационно уступили Саудовской Аравии (1:2), после чего одолели Мексику (2:0).

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Где смотреть матч Польша – Аргентина

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Польша – Аргентина

В предстоящем поединке букмекеры предпочитают аргентинцев. На победу "Альбиселесте" можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья – 4,10. Триумф поляков оценивается в 8,00.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета сразятся Саудовская Аравия и Мексика. Этот поединок также начнется в 21.00 по киевскому времени.

В плейоф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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