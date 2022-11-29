Польща – Аргентина: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

У середу, 30 листопада, в матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Польщі зіграє з національною командою Аргентини.

Поєдинок відбудеться на стадіоні стадіоні 974 в Досі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

У перших двох турах поляки заробили 4 очки: розписали безгольову нічию з Мексикою (0:0) та перемогли Саудівську Аравію (0:2).

Аргентинці перед заключним туром мають у своєму активі 3 бали. На старті турніру вони сенсаційно поступилися Саудівській Аравії (1:2), після чого здолали Мексику (2:0).

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф

Де дивитися матч Польща – Аргентина

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Прогнози букмекерів на матч Польща – Аргентина

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу аргентинцям. На перемогу "альбіселесте" можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,10. Тріумф поляків оцінюється в 8,00.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету битимуться Саудівська Аравія і Мексика. Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

Читайте також:

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Переписали історію: збірна Бразилії встановила два нових рекорди чемпіонатів світу з футболу

Бедуїнський намет, човни дау та арена з контейнерів: що відомо про стадіони ЧС-2022 з футболу