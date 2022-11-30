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Литва виділила для підтримки України додаткові 13 мільйонів євро: на що підуть гроші

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Литва виділила для підтримки України додаткові 13 мільйонів євро: на що підуть гроші

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас / Фото: Associated Press

4 млн євро спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Сьогодні, 30 листопада, уряд Литви схвалив надання додаткових 13 мільйонів євро для підтримки України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в "Твіттері". 

"Сьогодні литовський уряд схвалив 13 млн євро підтримки для України. 5 млн євро до фонду Світового банку для України. 4 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України. 2 млн для українських воєнних біженців у Молдові. 2 млн для ініціативи "Зерно з України", - поінформував Анушаускас.

Допомога від Литви

22 листопада Литва оголосила про передавання Україні нового пакета військової допомоги. Туди увійдуть 155-мм снаряди та зимова форма для ЗСУ. 

14 листопада стало відомо, що Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, з яких 10 – з мінометами 120-мм калібру, та боєприпаси. 

У Литві люди зібрали $250 тис. на морський дрон у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників в Україні. 

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні. 

Ще раніше, 12 жовтня, Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про новий пакет військової допомоги для України. До пакету допомоги увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.

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Дата публікації
Перегляди
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