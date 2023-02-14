ПСЖ – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка плей-офф Лиги чемпионов между парижанами и мюнхенцами.

Во вторник, 14 февраля, французский ПСЖ и немецкая "Бавария" сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ (14 очков) занял второе место в своей группе Лиги чемпионов, только по дополнительным показателям пропустив вперед португальскую "Бенфику" (14). Парижане опередили итальянский "Ювентус" (3) и израильский "Маккаби" Хайфа (3).

"Бавария" выиграла свой квартет с максимальным количеством набранных баллов (18), обойдя итальянский "Интер" (10), испанскую "Барселону" (7) и чешскую "Викторию" Пльзень (0).

Ответный матч между "Баварией" и ПСЖ будет сыгран в среду, 8 марта, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между ПСЖ и "Баварией".