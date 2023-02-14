ПСЖ – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку плейоф Ліги чемпіонів між парижанами і мюнхенцями.

У вівторок, 14 лютого, французький ПСЖ і німецька "Баварія" зійдуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ (14 очок) посів друге місце у своїй групі Ліги чемпіонів, лише за додатковими показниками пропустивши вперед португальську "Бенфіку" (14). Парижани випередили італійський "Ювентус" (3) та ізраїльський "Маккабі" Хайфа (3).

"Баварія" виграла свій квартет з максимальною кількістю набраних балів (18), обійшовши італійський "Інтер" (10), іспанську "Барселону" (7) та чеську "Вікторію" Пльзень (0).

Матч-відповідь між "Баварією" і ПСЖ буде зіграний в середу, 8 березня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між ПСЖ і "Баварією".