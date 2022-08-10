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Реал Мадрид — Айнтрахт: онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА-2022

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Реал Мадрид — Айнтрахт: онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА-2022

Текстовый репортаж поединка за звание сильнейшей команды Европы между мадридским "Реалом" и франкфуртским "Айнтрахтом".

В среду, 10 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА-2022 между "Реалом" и "Айнтрахтом". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Поединок пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле "Helsinki Olympic Stadium", начало – в 22:00 по киевскому времени.

В Суперкубке УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы:

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между испанским и немецким клубами.

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