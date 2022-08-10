Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Реал Мадрид - Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Суперкубка УЄФА-2022

Дата публікації
Перегляди
248
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Реал Мадрид - Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Суперкубка УЄФА-2022

Текстовий репортаж поєдинку за звання найсильнішої команди Європи між мадридським "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом".

У середу, 10 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА-2022 між "Реалом" та "Айнтрахтом". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Поєдинок відбудеться в Гельсінкі (Фінляндія) на полі "Helsinki Olympic Stadium", початок – о 22:00 за київським часом.

У Суперкубку УЄФА зустрічаються переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи:

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція між іспанським та німецьким клубами.

Повʼязані теми:

Наступна публікація