Реал Мадрид - Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Суперкубка УЄФА-2022

Текстовий репортаж поєдинку за звання найсильнішої команди Європи між мадридським "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом".

У середу, 10 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА-2022 між "Реалом" та "Айнтрахтом". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Поєдинок відбудеться в Гельсінкі (Фінляндія) на полі "Helsinki Olympic Stadium", початок – о 22:00 за київським часом.

У Суперкубку УЄФА зустрічаються переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи:

У фіналі Ліги чемпіонів-2021/22 мадридці мінімально перемогли англійський "Ліверпуль" із рахунком 1:0 ;

; У фіналі Ліги Європи-2021/22 німецький колектив у серії пенальті здолав шотландський "Рейнджерс" (5:4). Сама гра, яка тривала 120 хвилин, завершилася внічию з рахунком 1:1.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція між іспанським та німецьким клубами.