"Рух" и "Оболонь" устроили голевую перестрелку в 13-м туре УПЛ (видео)

Клубы не определили победителя в результативном поединке.

"Рух" сыграл вничью против "Оболони" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2 .

Уже на третьей минуте встречи хозяев вывел вперед Илья Квасница. "Пивовары" ответили на 37-й минуте голом Сергея Суханова.

Во втором тайме команды также обменялись голами. На 49-й минуте за столичный коллектив забил Игорь Краснопир. Однако львовяне нашли силы спастись от поражения – ничью "желто-черным" на 85-й минуте принес точный удар Ярослава Карабина.

Обзор матча

После этого матча "Рух" (21 очко) занимает пятое место в УПЛ. "Оболонь" (13 баллов) располагается на 12-й позиции.

В следующем туре львовский клуб 12 ноября на выезде сыграет с "Черноморцем", а киевляне днем ранее будут принимать "Ворсклу".

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