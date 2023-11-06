Днепр-1 – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В понедельник, 6 ноября, "Днепр-1" будет принимать "Александрию " в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на "Днепр-Арене" в Днепре. Начало игры – в 17:00.

В настоящее время днепровский клуб с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Александрийцы с 10 баллами находятся только на 14-й позиции.

В предыдущем туре "Днепр-1" разгромно уступил лидеру чемпионата "Кривбассу" (0:3). На прошлой неделе команда Юрия Максимова также в перенесенном матче разобралась с "Рухом" (2:0).

"Александрия" в своем последнем матче чемпионата расписала ничью с "Рухом" (0:0). Команда Руслана Ротаня не побеждает в УПЛ с начала августа, когда обыграла "Металлист 1925" (1:0). На прошлой неделе александрийцы еще и вылетели из Кубка Украины, проиграв в серии пенальти "Полесью".

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Голевая перестрелка в Ровно: "Заря" на последних минутах упустила победу над "Вересом" (видео)

"Черноморец" в меньшинстве потерпел неожиданное поражение и не сумел вернуться в топ-5 УПЛ (видео)

Удаление и незабитый пенальти: "Ворскла" не осилила аутсайдера УПЛ в "лужной зарубе" (видео)