Дніпро-1 – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У понеділок, 6 листопада, "Дніпро-1" прийматиме "Олександрію" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені" у Дніпрі. Початок гри – о 17:00.

Наразі дніпровський клуб з 24 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Олександрійці з 10 балами перебувають лише на 14-й позиції.

У попередньому турі "Дніпро-1" розгромно поступився лідеру чемпіонату "Кривбасу" (0:3). Посеред минулого тижня команда Юрія Максимова також у перенесеному матчі розібралася з "Рухом" (2:0).

"Олександрія" у своєму останньому матчі чемпіонату розписала нічию з "Рухом" (0:0). Команда Руслана Ротаня не перемагає в УПЛ від початку серпня, коли обіграла "Металіст 1925" (1:0). Минулого тижня олександрійці ще й вилетіли з Кубка України, програвши у серії пенальті "Поліссю".

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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