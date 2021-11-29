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Сборная Украины оформила камбек и одержала первую победу в отборе на ЧМ-2023

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Сборная Украины оформила камбек и одержала первую победу в отборе на ЧМ-2023

ФБУ

Украинские баскетболисты смогли обыграть соперников из Северной Македонии.

Сегодня, 29 ноября, сборная Украины по баскетболу провела второй матч по квалификации чемпионата мира-2023.

Украинцы дома обыграли Северную Македонию – 78:61.

В первых двух четвертях вели гости, но "сине-желтые" смогли изменить ход игры в третьей 15-минутке и добить соперника в конце поединка.

Матч прошел в киевском Дворце спорта.

  • Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета.
  • Наша сборная только раз в своей истории играла на чемпионате мира, и было это в 2014 году.
  • Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.
  • Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Напомним, что в первом матче "сине-желтые" не смогли обыграть соперников из Грузии.

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