Сборная Украины оформила камбек и одержала первую победу в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины оформила камбек и одержала первую победу в отборе на ЧМ-2023

Украинские баскетболисты смогли обыграть соперников из Северной Македонии.

Сегодня, 29 ноября, сборная Украины по баскетболу провела второй матч по квалификации чемпионата мира-2023.

Украинцы дома обыграли Северную Македонию – 78:61.

В первых двух четвертях вели гости, но "сине-желтые" смогли изменить ход игры в третьей 15-минутке и добить соперника в конце поединка.

Матч прошел в киевском Дворце спорта.

Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета.

Наша сборная только раз в своей истории играла на чемпионате мира, и было это в 2014 году.

Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.

Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Напомним, что в первом матче "сине-желтые" не смогли обыграть соперников из Грузии.