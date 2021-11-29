Сборная Украины оформила камбек и одержала первую победу в отборе на ЧМ-2023

Украинские баскетболисты смогли обыграть соперников из Северной Македонии.
Сегодня, 29 ноября, сборная Украины по баскетболу провела второй матч по квалификации чемпионата мира-2023.
Украинцы дома обыграли Северную Македонию – 78:61.
В первых двух четвертях вели гости, но "сине-желтые" смогли изменить ход игры в третьей 15-минутке и добить соперника в конце поединка.
Матч прошел в киевском Дворце спорта.
- Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета.
- Наша сборная только раз в своей истории играла на чемпионате мира, и было это в 2014 году.
- Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.
- Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
Напомним, что в первом матче "сине-желтые" не смогли обыграть соперников из Грузии.