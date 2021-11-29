Министр культуры Ткаченко передумал уходить в отставку — Арахамия

Сам же Александр Ткаченко сообщил, что его решение по отставке остается актуальным.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко изменил свое предыдущее решение об увольнении.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга.

"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Они пообщались (премьер-министр Денис Шмигаль и Ткаченко – ред.), нашли точки понимания и эта история осталась только в медиапространстве" – сказал Арахамия.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление на увольнение , которые опубликовав. Как он объяснил тогда свое решение, одной из причин стало отделение Госкино от Минкульта.

В то же время, как отметил сам Александр Ткаченко, его решение об отставке остается актуальным. Он добавил, что его отставку с должности министра культуры не поддерживает фракция "Слуга народа", обсуждение продолжается.

"Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция абсолютно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, президентом. Они попросили остаться. Вместо этого я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", — прокомментировал Ткаченко.

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