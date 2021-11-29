Міністр культури Ткаченко передумав йти у відставку - Арахамія

Натомість сам Олександр Ткаченко повідомив, що його рішення щодо відставки залишається актуальним.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко змінив своє попереднє рішення щодо звільнення.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу.

"Я не бачив цієї заяви. Я вважаю, що це був емоційний крок. Вони поспілкувалися (прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Ткаченко - ред.), знайшли точки порозуміння і ця історія залишилася тільки в медіапросторі" - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву на звільнення, оприлюднивши відповідний документ. Як він пояснив тоді своє рішенні, однією з причин стало відокремлення Держкіно від Мінкульт.

Натомість, як зазначив сам Олександр Ткаченко, його рішення щодо відставки залишається актуальним. Він додав, його відставку з посади міністра культури не підтримує фракція "Слуга народу", обговорення триває.

"Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - прокоментував Ткаченко.

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