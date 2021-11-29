Білорусь і Росія планують провести навчання поблизу кордону з Україною

У Білорусі заявили, що з 1 грудня їхні війська займуть активну бойову готовність.

Білорусь з Росією планують провести спільні навчання з прикриття південних кордонів - поблизу українського кордону.

Про це з посиланням на слова міністра оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенанта Віктора Хреніна повідомляє оборонне відомство.

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"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником – Російською Федерацією, – сказав міністр оборони. - Ми бачимо, як навколо наших держкордонів створюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь", - сказав Хренін.

Також він заявив, що з 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нічого не знає ані про плани Росії напасти на Україну, ані про нарощування військ на українському кордоні.

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