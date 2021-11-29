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Холод та ожеледиця: синоптикиня попередила про погоду на 30 листопада

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Холод та ожеледиця: синоптикиня попередила про погоду на 30 листопада

УНІАН

Потепління в Україні очікується 2 та 3 грудня. 

В Україні у вівторок, 30 листопада, очікується похолодання та ожеледиця. Через це потрібно бути обережними на дорогах. 

Про це у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. 

Синоптикиня наголосила, що 30 листопада в Україні очікується похолодання, через що на дорогах можлива ожеледиця. 

"І навіть невеликі "мінуси" зроблять дороги слизькими. Це ми в березні - сміливці, тому ожеледиці "крутимо дулі" в міцних черевиках та вивчених за довгу зиму піруетах, а перша ожеледиця може бути дуже підступною. Ще нема звички", - наголосила Діденко. 

Наталія Діденко додала, що у вівторок суттєвих опадів ще не буде, проте у деяких регіонах вночі та вранці можливий мокрий сніг, а в Криму - дощі. 

"Опадів у вівторок суттєвих не повинно бути, лише вночі та вранці невеликий мокрий сніг на півночі та заході, а в Криму - дощі", - додала синоптикиня. 

За даними Наталії Діденко, потепління в Україні очікується 2 та 3 грудня. 

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