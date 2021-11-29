Холод и гололедица: синоптик предупредила о погоде на 30 ноября

Холод и гололедица: синоптик предупредила о погоде на 30 ноября

Потепление в Украине ожидается 2 и 3 декабря.

В Украине во вторник, 30 ноября, ожидается похолодание и гололедица. Поэтому нужно быть осторожными на дорогах.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Синоптик подчеркнула, что 30 ноября в Украине ожидается похолодание, из-за чего на дорогах возможна гололедица.

"И даже небольшие "минусы" сделают дороги скользкими. Это мы в марте — храбрецы, поэтому гололедицы "крутим дули" в крепких ботинках и изученных за долгую зиму пируэтах, а первая гололедица может быть очень коварной. Еще нет привычки", — подчеркнула Диденко.

Наталья Диденко добавила, что во вторник осадков еще не будет, однако в некоторых регионах ночью и утром возможен мокрый снег, а в Крыму — дожди.

"Осадков во вторник существенных не должно быть, лишь ночью и утром небольшой мокрый снег на севере и западе, а в Крыму — дожди", — добавила синоптик.

По данным Натальи Диденко, потепление в Украине ожидается 2 и 3 декабря.

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