Холод и гололедица: синоптик предупредила о погоде на 30 ноября

Потепление в Украине ожидается 2 и 3 декабря.
В Украине во вторник, 30 ноября, ожидается похолодание и гололедица. Поэтому нужно быть осторожными на дорогах.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Синоптик подчеркнула, что 30 ноября в Украине ожидается похолодание, из-за чего на дорогах возможна гололедица.
"И даже небольшие "минусы" сделают дороги скользкими. Это мы в марте — храбрецы, поэтому гололедицы "крутим дули" в крепких ботинках и изученных за долгую зиму пируэтах, а первая гололедица может быть очень коварной. Еще нет привычки", — подчеркнула Диденко.
Наталья Диденко добавила, что во вторник осадков еще не будет, однако в некоторых регионах ночью и утром возможен мокрый снег, а в Крыму — дожди.
"Осадков во вторник существенных не должно быть, лишь ночью и утром небольшой мокрый снег на севере и западе, а в Крыму — дожди", — добавила синоптик.
По данным Натальи Диденко, потепление в Украине ожидается 2 и 3 декабря.
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