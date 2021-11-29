Відомий промоутер позначив терміни повернення потенційного суперника Усика

Хірн сподівається, що "Циганський король" погодиться на бій з Уайтом.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн все ще планує організувати бій між чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та своїм клієнтом Ділліаном Уайтом.

Менеджер вважає, що може статися у березні 2022 року. Тоді, за його прогнозами, "Циганський король" повернеться на ринг.

"Я не вірю, що Ф'юрі битиметься в лютому. Тому що, як сказав Тайсон, він трохи перехворів на грип, а за кілька днів уже настане грудень. Більш реалістичним є повернення Ф'юрі в березні і, сподіваюся, це буде бій з Вайтом", - цитує Хірна Boxing Scene.

Уайт не виходив на ринг з березня, коли в реванші нокаутував Олександра Повєткіна і повернув собі звання тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі. У жовтні Ділліан мав зустрітися з Отто Валліном, проте поєдинок скасували через травму англійця.

В останньому бою Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера, захистивши чемпіонський пояс WBC.

Циганський король хоче у наступному бою побитися з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі та не зацікавлений у поєдинку з Уайтом.

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