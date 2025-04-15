Сборная Украины по футзалу одержала победу в заключительном матче отбора к Евро-2026

Сборная Украины по футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Реклама

Сборная Украины по футзалу, которая досрочно оформила выход на Евро-2026, в последнем, шестом туре квалификации к чемпионату Европы обыграла команду Румынии.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в Польше и завершился со счетом 3:1 .

На 15-й минуте румыны открыли счет во встрече благодаря голу Сабольча Маньи. Но уже через минуту Артем Фаренюк восстановил паритет в игре.

Реклама

Во втором тайме "сине-желтые" вырвали победу. На 25-й минуте поединка отличился Назар Швед, а окончательный счет на 31-й минуте установил Ростислав Семенченко.

Таким образом, сборная Украины завершила отбор в Евро-2026 с максимальным показателем набранных очков. Команда Александра Косенко выиграла шесть матчей из шести с общей разницей забитых и пропущенных мячей 37:5.

В итоговой турнирной таблице своей группы сборная Украины (18 очков) опередила Румынию (9), Германию (9) и Кипр (0).

Каждого из своих соперников в отборочной группе "сине-желтые" одолели по два раза. Сборная Украины разгромила Кипр (7:0, 11:1), обыграла Румынию (2:0, 3:1) и победила Германию (5:3, 9:0).

Согласно регламенту, в финальную часть Евро-2026 напрямую вышли победители групп, а восемь лучших команд, которые заняли вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. На последнем чемпионате Европы наша команда заняла четвертое место.