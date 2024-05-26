Сборная Украины U-17 одержала победу в заключительном матче на Евро-2024 (видео)

Подопечные Юрия Мороза завершили групповой этап на третьем месте и не смогли выйти в плей-офф.

Юношеская сборная Украины (U-17) по футболу обыграла команду Кипра в матче последнего, третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась победой "сине-желтых" со счетом 2:0 .

Для обеих сборных этот поединок уже не имел турнирного значения. Подопечные Юрия Мороза ранее потеряли шансы на выход в плей-офф: украинская команда стартовала на континентальном первенстве с поражения от Сербии (0:1), а во втором матче проиграла Чехии (1:3).

В заключительной игре на турнире дублем в составе сборной Украины отличился Дмитрий Богданов. Сначала он на 30-й минуте забил с передачи Максима Баршака, а затем на 48-й минуте реализовал пенальти.

Полное видео матча Украина U-17 – Кипр U-17

Таким образом, украинцы завершили турнир с тремя очками, заняв третье место в квартете А. В четвертьфинал из этой группы вышли Чехия (9 очков) и Сербия (6 баллов). Хозяин юношеского Евро – команда Кипра – заняла последнюю строчку с нулем в графе очков.

Отметим, что сборная Украины U-17 в седьмой раз принимала участие в футбольном Евро. "Сине-желтым" еще никогда не удавалось преодолеть групповой раунд. До этого последний раз наша национальная команда играла на континентальном первенстве в этой возрастной категории еще в 2017 году и тогда заняла третье место в группе.

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