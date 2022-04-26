Сборной Украины U-17 не удалось пробиться на Евро-2022

Сборной Украины U-17 не удалось пробиться на Евро-2022

Во вторник, 26 апреля, юношеская сборная Украины проиграла в решающем матче элит-раунда квалификации чемпионата Европы-2022 U-17.

"Сине-желтые" встречались со сверстниками из Италии и уступили со счетом 3:1.

В составе команды соперника отличились Алессио Вакка, Лука Ди Маджо и Лука Липани.

Украине удалось забили лишь гол престижа – на четвертой минуте добавленного времени забил украинец Назар Балаба : с подачи Дмитрия Кремчанина после углового.

Ранее Украина победила Косово (2:0) и уступила Польше (2:3).

Для сборной Украины этот матч стал последним – команда финишировала на 3-м месте в группе с Италией, Польшей и Косово, из-за чего не сумела выйти на Евро-2022.

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