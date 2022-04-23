Украина U-17 проиграла Польше во втором матче элит-раунда отбора Евро-2022

Юношеская сборная Украины проиграла Польше в матче элит-раунда квалификации чемпионата Европы-2022 U-17.

"Сине-желтые" провели второй матч отбора на первенство Европы.

После первого тайма сборная Украины уступала 0:2, а на 58-й минуте Польша довела счет до разгромного. До конца встречи Украина отметилась дважды усилиями Алексея Гусева и Никиты Дзеня, однако отыграться команда Олега Кузнецова не смогла.

В стартовом матче элит-раунда отбора Евро-2022 Украина победила Косово (2:0). Команда Кузнецова с тремя очками занимает третье место в группе.

В заключительном туре элит-раунда сборная Украины встретится с Италией 26 апреля.

Для попадания в финальный турнир нужно занять в группе первое или второе место (во втором случае необходимо иметь не худший показатель, чем у Венгрии, занявшей второе место в группе 1 с одним золотым очком (в матчах против первой и третьей команд) и разницей -2).

При одинаковом количестве очков непосредственно в группе по регламенту учитывают, прежде всего, личные встречи. Учитывая ситуацию, сборной Украины нужно брать очки в заключительном матче с Италией и учитывать результаты поединков конкурентов.

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