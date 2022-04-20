Украина U-17 успешно стартовала в элитном раунде отбора на Евро-2022

Юношеская сборная Украины провела первый матч элитного раунда квалификации Евро-2022 U-17.

Соперником сборной Украины стали сверстники из Косово. Поединок завершился победой "сине-желтых" — 2:0 .

Счет матча открыл на 75-й минуте Дмитрий Кремчанин, а Алексей Гусев удвоил преимущество сборной на последних секундах основного времени.

Все матчи элитного раунда отбора украинцы проводятся в Италии. Украинская команда в своей группе также сыграет с Польшей (23 апреля) и Италией (26 апреля).

Если подопечные Олега Кузнецова займут первое место в квартете, то на финальной стадии турнира выступят в группе А с Израилем, Германией и Люксембургом. Если финишируют вторыми и покажут лучший результат, чем Венгрия, занявшая второе место в группе 1 с одним золотым очком (в матчах против первой и третьей команд) и разницей мячей -2, попадут в квартет В с Францией, Нидерландами и Болгарией .

Финальный турнир пройдет с 16 мая по 1 июня в Израиле.

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