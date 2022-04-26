Збірній України U-17 не вдалося пробитися на Євро-2022

У вівторок, 26 квітня, юнацька збірна України програла у вирішальному матчі еліт-раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2022 U-17.

"Синьо-жовті" зістрічалися з однолітками з Італії та поступилися з рахунком 3:1.

У складі команди суперника відзначились Алессіо Вакка, Лука Ді Маджо та Лука Ліпані.

Україні вдалося забили лише гол престижу - на четвертій хвилині доданого часу забив українець Назар Балаба: з подачі Дмитрія Кремчаніна після кутового.

Раніше Україна перемогла Косово (2:0) та поступилась Польщі (2:3).

Для збірної України цей матч став останнім - команда фінішувала на 3-му місці в групі з Італією, Польщею та Косово, через що не зуміла вийти на Євро-2022.

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